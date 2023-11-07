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Число пострадавших в ДТП детей выросло на четверть в Пскове

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В 2023 году в Пскове на 25% выросло количество детей, пострадавших в дорожных авариях. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на начальника городского ОГИБДД Владимира Папорта.

В основном травмы получают дети-пассажиры. При этом 90% детей находились в специальных удерживающих устройствах, благодаря чему они не получали серьезных травм.

«Дети получили незначительные травмы — без серьезных последствий для здоровья. Поэтому мы уже можем говорить о том, что детские удерживающие устройства снизили тяжесть последствий в результате ДТП», — отметил Владимир Папорт.

Кроме того, зафиксированы аварии с участием детей, которые летом во дворах неожиданно выбегали из-за припаркованного транспорта и оказывались под колесами движущихся машин.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП в Липецке, в результате которого пострадали дети 10 и 12 лет. Мальчиков на самокате сбил автомобиль. Потерпевших отпустили домой после оказания медицинской помощи.

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