Студент в Китае полгода жил незамеченным под лестницей в торговом центре

Студент в Китае прожил полгода незамеченным под лестницей в торговом центре Шанхая. Об этом сообщил портал OddityCentral в своей публикации от 6 ноября.

В ней говорится, что студент установил под лестницей спальную палатку, письменный стол и офисный стул. Он заряжал свой ноутбук и смартфон от розеток в торговых залах, стараясь оставаться незамеченным, однако его удалось быстро обнаружить охраннику.

Между ними завязался разговор, в ходе которого он объяснил работнику торгового центра, что ему нужно тихое и укромное место для подготовки к экзаменам в колледж. Они договорились, что студент сам покинет здание, когда сдаст свой важный экзамен.

История умалчивает, что случилось с охранником, который изначально обнаружил жилище студента, однако молодой человек продолжал жить в торговом центре до 30 октября, когда уже другой работник обнаружил его пристанище. В итоге он был арестован полицией, а записи с камер видеонаблюдения подтвердили факт его проживания в здании в течение нескольких месяцев.

Интернет-пользователи разделились на две группы: одни считают, что парень талантлив из-за своей способности оставаться незамеченным и экономить на аренде, другие назвали его паразитом.

В октябре полицейские в Польше задержали 22-летнего мужчину, который притворился манекеном и обворовал несколько магазинов в торговом центре после закрытия. Так, он сначала стоял неподвижно с сумочкой в руке и изображал манекен, а затем направился к прилавку с драгоценностями.