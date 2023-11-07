В Москве пригородные поезда подготовили к зиме

Пригородные поезда в Москве подготовили к зимнему периоду. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщается на сайте столичной мэрии.

Так, специалисты перевели на зимний режим работы вентиляционные и климатические установки подвижного состава. Кроме того, была проведена проверка исправности электрооборудования, систем отопления и обогрева лобовых стекол. Помимо этого, проверили уплотнители дверей и окон, сообщает телеканал «360». В частности, для поддержания тепла и комфортной температуры в вагонах протестировали кондиционеры, осушители и обеззараживатели, пишет сайт kp.ru.

Помимо этого, дополнительным запасом антигололедной смазки для токоприемников оснастили депо на случай обледенения контактной сети, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сезонная подготовка проводится дважды в год — весной и осенью. Всего проверили 301 поезд, среди которых «Иволги», ЭП2ДМ и ЭП2Д и другие модели, уточняет «Москва 24». Работникам локомотивных бригад выдали инструкции по работе в неблагоприятных погодных условиях.

В сентябре специалисты комплекса городского хозяйства сообщили, что коммунальная техника Москвы полностью подготовлена к осенне-зимнему сезону. Для уборки города задействуют 11,4 тыс. единиц дорожно-уборочной техники, а также 43 тыс. единиц средств малой механизации.