МИД Южной Осетии назвал застреленного на границе грузина сторонником Саакашвили

Гражданин Грузии, застреленный на границе Южной Осетии, являлся сторонником партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом 7 ноября сообщил МИД Южной Осетии.

«По имеющейся информации, указанные граждане Грузии из числа радикально настроенных представителей партии бывшего президента Грузии Саакашвили незаконно пересекли на автомобиле государственную границу Республики Южная Осетия с намерением следовать вглубь ее территории, однако были обнаружены пограничным нарядом», — сообщило ведомство на своем сайте.

По его данным, нарушители проигнорировали требования пограничников прекратить движение и предупреждения о применении оружия, проявив при этом крайнюю степень агрессии в отношении военнослужащих пограничной службы.

«В ходе принятых мер по задержанию нарушителей один из них получил ранения и позднее скончался, второй был задержан», — говорится в сообщении.

МИД республики заявил, что инцидент стал следствием отказа официального Тбилиси от признания того, что территория Грузии заканчивается на линии прохождения государственной границы Южной Осетии.

«Результатом такой позиции, на которой руководство Грузии пытается удержаться на протяжении более 30 лет, становятся в том числе многочисленные факты задержаний граждан Грузии, незаконно оказавшихся на территории Южной Осетии при демонстративном попустительстве со стороны грузинских правоохранителей», — рассказали в министерстве.

Ведомство призвало грузинские власти начать совместную работу по делимитации и демаркации государственной границы, которая приведет к определению порядка ее пересечения по цивилизованным и транспарентным правилам.

Накануне, 6 ноября, в КГБ Южной Осетии сообщили, что два неизвестных нарушителя государственной границы в состоянии алкогольного опьянения оказали сопротивление силовикам, применив топор, и пытались скрыться на автомобиле, чуть не наехав на пограничный наряд. Сначала был сделан предупредительный выстрел, а затем открыт огонь по колесам машины, в которой находились нарушители. В результате один из них получил тяжелое ранение, его госпитализировали врачи Грузии. Второй нарушитель был задержан.

Позднее в тот день служба госбезопасности Грузии заявила, что гражданин страны был застрелен представителями Южной Осетии при попытке задержания вблизи села Кирбали.