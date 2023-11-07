Мужчина проломил череп администратору компьютерного клуба в Ростове

Мужчина избил администратора компьютерного клуба в Ростове-на-Дону. Видеокадры происшествия проявились в распоряжении «Известий».

Отмечается, что 29 октября в компьютерный клуб города зашла группа людей, которая начала вести себя непристойно, кидала джойстики и кричала. Администратор заведения попросил компанию покинуть заведения, в ответ на замечание посетители начали вести себя более агрессивно. Один из мужчин ударил работника клуба кулаком.

«5 ноября один из этих людей пришел снова в компьютерный клуб, но уже намеренно, чтобы избить. Удары были жестокие и смертельно опасные. Администратор в тяжелом состоянии, с двух сторон раздроблены черепные кости, сотрясение, травмирован глаз», — отметил собеседник «Известий».

Пострадавшего ждут серьезные операции по восстановлению черепа: ему будут вставлять специальные пластины. На данный момент хирургическое вмешательство нельзя провести из-за наличия сильного отека.

Кроме того, по факту произошедшего председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

Ранее, 14 октября, полицейские в Москве задержали мужчину, плеснувшего кипяток в лицо девушке-бариста, нанеся ей термический ожог. После опроса очевидцев и изучения записей с камер видеонаблюдения правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).