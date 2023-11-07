WSJ назвала датой начала приостановки участия США в ДОВСЕ 7 декабря

США приостановят участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 7 декабря. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) во вторник, 7 ноября, со ссылкой на источник в госдепартаменте.

«Во вторник США и их союзники по НАТО уведомили, что они официально приостановят свое участие в договоре 1990 года об ограничении обычных вооружений в Европе, что ознаменует прекращение действия еще одного знакового соглашения о контроле над вооружениями. Этот шаг организации Североатлантического договора последовал за формальным выходом России из соглашения», — сообщает издание, добавляя, что, по словам источника, приостановка начнется с 7 декабря.

В материале отмечается также, что приостановка участия «даст США больше гибкости в размещении сил в Румынии и Болгарии, недалеко от Украины».

Ранее в этот день в российском МИДе заявили, что процедура выхода РФ из ДОВСЕ полностью завершена. В МИДе напомнили, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году и теперь он окончательно ушел в историю.

После этого заявление о решении приостановить участие в ДОВСЕ появилось на сайте Североатлантического альянса. Об этом также сообщили власти Великобритании. По словам главы британского МИДа Джеймса Клеверли, решение было принято в ответ на выход России из договора. По его мнению, этот выход подрывает стратегическую стабильность и архитектуру евроатлантической безопасности, а также принцип взаимности, лежащий в основе договора.

Москва же неоднократно подчеркивала, что ДОВСЕ уже несколько десятилетий не отражает существующих реалий в сфере европейской безопасности.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в конце мая. Как отмечалось, поводом к принятию мер по денонсации договора стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

В июне заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что последней каплей, сделавшей неизбежным выход России из ДОВСЕ, стало вступление Финляндии в НАТО и процесс приема в альянс Швеции. Замминистра подчеркнул, что РФ выходит из ДОВСЕ в связи с обстоятельствами, поставившими страну под угрозу, в том числе из-за размещения обычных вооружений «старых» членов НАТО на территориях «новых» ее членов. В итоге налицо многократный обход либо превышение «групповых» ограничений ДОВСЕ, сказал Рябков.