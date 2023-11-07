В Германии допустили возвращение к ДОВСЕ при изменении позиции РФ

Германия, несмотря на приостановку участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), продолжит соблюдать национальные квоты национальные квоты по прописанным в документе боевым системам, а также готова возобновить реализацию ДОВСЕ в случае изменения позиции РФ. Об этом 7 ноября сообщается на сайте МИД ФРГ.

«Правительство Германии, как и его союзники по НАТО, по-прежнему привержено безопасности Европы. Это также включает в себя один из центральных принципов ДОВСЕ, а именно эффективный контроль над вооружениями обычных вооруженных сил в Европе. Поэтому Германия готова продолжать реализацию определенных мер ДОВСЕ», — говорится в заявлении.

В числе этих мер в МИД ФРГ назвали обмен данными с заинтересованными европейскими государствами и соблюдение национальных квот по боевым системам, которые подпадают под действие ДОВСЕ.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство допустило возвращение Германии к участию в договоре.

«Германия и ее союзники категорически не выходят из ДОВСЕ. В случае фундаментального изменения поведения России возобновление реализации ДОВСЕ остается возможным», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот день стало известно о приостановке участия стран НАТО в договоре.

Этому предшествовало сообщение МИД России, что процедура выхода РФ из ДОВСЕ полностью завершена. В МИДе напомнили, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году, и теперь он окончательно ушел в историю.

До этого, 29 мая, президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 10 мая, после чего 16 мая Государственная Дума поддержала денонсирование. Как отмечалось в пояснительной записке законопроекта, поводом к принятию мер по денонсации договора стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

Кроме того, 29 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что «последней каплей», сделавшей неизбежным выход России из ДОВСЕ, стало вступление Финляндии в НАТО и процесс приема в альянс Швеции. Замминистра подчеркнул, что РФ выходит из ДОВСЕ в связи с обстоятельствами, поставившими страну под угрозу, в том числе из-за размещения обычных вооружений «старых» членов НАТО на территориях «новых» ее членов. В итоге налицо многократный обход либо превышение «групповых» ограничений ДОВСЕ.

При этом Москва неоднократно подчеркивала, что ДОВСЕ уже несколько десятилетий не отражает существующих реалий в сфере европейской безопасности. В частности, после роспуска Варшавского договора Россия призывала обновить параметры договора, однако США и другие члены НАТО под надуманными предлогами не стали утверждать изменения и соответствующее соглашение об адаптации договора от 1999 года.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Документ тогда подписали 22 страны, включая шесть стран Варшавского договора (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия), а также 16 стран НАТО. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва объявила о моратории на участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.