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В Госдуме объяснили нежелание Зеленского проводить выборы

Депутат ГД Чепа: Зеленский не хочет проводить выборы из-за нестабильности в стране
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Нежелание президента Украины Владимира Зеленского проводить выборы говорит о том, что в стране внутренняя обстановка крайне нестабильна. Об этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил во вторник, 7 ноября.

Он отметил, что заявление Зеленского о несвоевременности проведения президентских выборов прозвучало вслед за серией высказываний о том, что они состоятся весной 2024 года. Депутат также напомнил, что в последнее время появилось большое количество публикаций об осложнении внутренней обстановки на Украине.

По словам Чепы, наблюдается противостояние главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Зеленскому, пару дней назад появилось большое количество публикаций о том, что начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов может заступить на должность президента страны и позиции Зеленского крайне слабые.

«Залужный обвиняет его в поражении, Зеленский пытается всячески переложить ответственность на военных — начались чистки среди командного состава ВСУ, его вояжи за границу в последнее время не увенчиваются успехом», — сказал парламентарий в разговоре с Lenta.Ru.

Парламентарий высказал уверенность, что состоятся выборы или нет, будет зависеть не от воли Зеленского и его аппарата.

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По мнению украинского политолога Александра Дудчака, окружение Зеленского может быть причастно к смерти помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова. Эксперт напомнил, что взрывчатка была в подарке украинского майора, полученном на день рождения. Специалист также допустил переквалификацию дела в теракт, пишет Pravda.Ru.

Накануне бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Буданов может стать реальной угрозой для Зеленского, сообщает телеканал «360».

В конце октября американские СМИ сообщали о вспыхнувших разногласиях между Зеленским и Залужным на фоне провала украинского контрнаступления. Суть конфликта состоит в том, что президент Украины не хочет приостанавливать контрнаступление, так как Запад может подумать, что Киев неспособен достичь намеченных целей с помощью боевых действий. Однако главнокомандующий ВСУ настаивает на удержании текущих позиций и подготовке к активизации сил в следующем году.

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