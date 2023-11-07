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В начальных школах Нидерландов запретят мобильные телефоны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В начальных школах Нидерландов введут запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом сообщила в письме парламенту и.о. министра начального и среднего образования Мариелле Паул.

Она рассказала, что запрет будет введен 1 января 2024 года. Для этого будут заключены соответствующие соглашения с учебными заведениями. По словам министра, смартфоны отвлекают детей от учебы и снижают успеваемость.

Использование телефонов будет допускаться в случаях, когда это нужно для учебного процесса, а также если ученику необходимо устройство из соображений безопасности и здоровья.

Подобный запрет уже был введен в Нидерландах в средних школах. Паул отметила, что эта мера благотворно сказалась на учебном процессе.

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27 октября в Госдуму внесли законопроект о правилах использования мобильных телефонов во время уроков в российских школах. Предлагается внести изменения в статью об обязанностях и ответственности учеников — не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий за исключением случаев, если это предусмотрено образовательной программой и если возникает угроза жизни и здоровью.

До этого, 6 октября, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил с инициативой ограничить доступ учащихся к смартфонам на уроках. Он объяснял, что гаджеты могут использоваться на уроках в учебных целях, а в остальных случаях — нет.

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