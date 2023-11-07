Новые системы ПВО NASAMS заступили на дежурство на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 7 ноября, сообщил, что в стране на боевое дежурство заступили дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.

«Получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО (противовоздушной обороны) перед зимой», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, украинский лидер добавил, что он заслушал доклад разведок о ситуации в Черноморском регионе, а служба безопасности «отчиталась о своих контрразведывательных мерах», отметил Зеленский.

Ранее, 26 октября, Пентагон сообщил, что в новый пакет военной помощи США Украине стоимостью $150 млн войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS. В перечень были включены также ракеты для противотанковых комплексов TOW, 2 млн патронов, приборы ночного видения и другое оборудование.

23 октября профессор Университета Миссисипи Джозеф Аткинс заявил, что страны Запада совершают большую ошибку, продолжая оказывать помощь украинским властям. По его мнению, продолжение украинского конфликта лишь ведет к новым смертям, а киевскому режиму всё равно не выиграть.

В феврале военный эксперт Юрий Кнутов перечислил технические характеристики поставленных на вооружение Украине ЗРК NASAMS. Разработчики NASAMS позиционируют ЗРК как комплекс, способный поражать крылатые ракеты и беспилотники, а также отражать массированный удар крылатых ракет и вести бой с роем дронов, объяснил эксперт.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.