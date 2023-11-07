Состояние мостов после ремонта проверили в Астраханской области

В Астраханской области прошла проверка качества и безопасности мостов, которые были отремонтированы в 2023 году. Объекты соответствуют требованиям безопасности.

Работы проводились на восьми сооружениях. В частности, в порядок привели мост через ерик Макарка на автодороге Володарский — Кошеванка и мост через ерик Кутум на дороге Астрахань — Три Протока — Началово. Оба объекта были сданы в эксплуатацию в июне 2023 года после замены мостового полотна, балок пролетных строений и укрепления откосов. Представители общественных организаций и ГКУ АО «Астраханьавтодор» не выявили никаких дефектов, уточняет «Астрахань 24».

В 2024 году планируется сдать в эксплуатацию еще 14 мостовых сооружений. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Псковской области в конце октября раньше срока завершили ремонт моста через реку Ливица (Идрянка) в Себежском районе. Стоимость ремонта сооружения протяженностью 30,7 м составила больше 88 млн рублей.