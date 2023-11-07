Свинокомплексу в Рязанской области вынесли предостережение из-за мора рыбы

Росприроднадзор выдал предостережение о недопустимости нарушений Рязанскому свинокомплексу. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на Приокское межрегиональное управление.

Проверка проводилась на Дубровском пруду вблизи поселка Карелино в Рязанском районе. Специалисты подтвердили, что в водоеме массово погибла рыба. При осмотре была обнаружена труба, из которой мог производиться слив сточных вод.

Предприятие предостерегли от нарушений требований в области охраны окружающей среды.

В октябре в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту гибели около 11 тыс. рыб в Бердском заливе. Неизвестные загрязнили поверхностные воды реки, впадающей в залив.