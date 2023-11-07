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Полунин сыграл в фильме «Пробуждение» Хора Сретенского монастыря

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Фото: youtube.com/Хор Сретенского монастыря
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Хор Сретенского монастыря представил третий видеоклип в рамках документального кинопроекта «Пробуждение», в котором принял участие артист балета Сергей Полунин. Музыкальное видео появилось в Сети 7 ноября.

Танцор выступил в мини-фильме на композицию «Семья». Сам Полунин назвал проект светлым и вдохновляющим.

«Прекрасный музыкальный материал плюс мастерство артистов Хора Сретенского монастыря сделали этот клип уникальным, самобытным. Он обязательно затронет душу каждого русского человека. Для меня Хор — это не просто музыкальный коллектив. Это то, как звучит голос моего народа, моей Родины», — заявил он.

Кинопроект в жанре экзистенциального путешествия «Пробуждение» создан хористами при поддержке Института развития интернета (ИРИ). В него входят ять видеоклипов, съемки которых проходили на Донбассе. Через голоса артистов Хора видео расскажут о главных столпах Русского мира — русской речи, семье, православии и миссии — достижении исторической справедливости.

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Ранее, 30 октября, в Сети был опубликован клип на песню «Родина», созданный Хором Сретенского монастыря в рамках проекта «Пробуждение». По его сюжету народный артист РФ Владимир Стеклов и Полунин едут в собственное путешествие по регионам Донбасса, чтобы найти для себя ответы на главные вопросы. Их попутчиками оказываются участники хора.

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