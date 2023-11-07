Жители Псковской области лишились около 2 млн рублей из-за мошенников
Несколько жителей Псковской области пострадали в результате кибермошенничества. Общий ущерб составил около 2 млн рублей.
По данным Псковского агентства информации, ущерб нанесен жителям Пскова, Новосокольников и Великих Лук. По версии следствия, мошенники звонили потерпевшим и под предлогом предотвращения несанкционированных списаний со счетов убеждали жителей региона оформить кредит. Кроме того, пострадавшим предлагали дополнительный заработок в интернете.
Все граждане обратились в полицию, по фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.
В Самарской области женщина 2001 года рождения лишилась из-за мошенников 1,5 млн рублей. Потерпевшая переводила средства на посторонние счета, рассчитывая получить доход за счет «инвестирования».