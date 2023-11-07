Израиль сообщил об уничтожении нескольких тоннелей ХАМАС в секторе Газа

Израильские военнослужащие ведут активные поиски тоннелей радикалов из движения ХАМАС в секторе Газа и предпринимают меры для их нейтрализации. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметив, что несколько тоннелей были уничтожены накануне.

«Солдаты продолжают обнаруживать и уничтожать террористические тоннели ХАМАС. Военнослужащие в понедельник (6 ноября. — Ред.) обнаружили несколько тоннелей внутри жилого дома в жилом районе у Бейт-Хануна. Бойцы разрушили туннели», — рассказали там.

Ранее 7 ноября в пресс-службе ведомства сообщили, что за прошедший месяц израильские спецслужбы задержали на Западном берегу реки Иордан 1350 палестинцев, 870 из которых являются активистами движения ХАМАС. Также отмечалось, что на Западном берегу был обнаружен «ряд фугасов и готовых к использованию взрывных устройств, предназначенных для проведения атак на военных».

В этот день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о взятии за прошедшие сутки под свой контроль опорного пункта палестинского движения ХАМАС на севере Газы. В ведомстве уточнили, что на занятых позициях были обнаружены противотанковые ракеты и пусковые установки для них, а также оружие и различные разведывательные материалы.

В свою очередь ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил об ожесточенных столкновениях ЦАХАЛ с силами движения ХАМАС на юге Газы. В публикации добавили, что израильские силы пытаются продвигаться в Тель-аль-Хаве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.