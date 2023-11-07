Мужчина пострадал в ДТП с грузовиком в Орловской области
Под Орлом в результате столкновения легковушки с грузовиком и другой легковушкой пострадал мужчина. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по региону.
Авария произошла утром 6 ноября на 24-м км автодороги «Подъезд к городу Орлу». По предварительным данным, автомобиль «Лада Ларгус» врезался в стоящий грузовик Volvo FH-Truck, а затем в движущийся легковой Mitsubishi ASX под управлением 54-летнего мужчины.
В результате столкновения пострадал 28-летний водитель отечественной машины. Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован в медучреждение, пишет InfoOrel.ru. Информация о его состоянии не приводится.
6 ноября в Приморском крае автомобиль Toyota Mark II вылетел с дороги и опрокинулся в водоем. 24-летний водитель и его 23-летний пассажир погибли.