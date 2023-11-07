Мэра Катангского района Иркутской области арестовали на два месяца

Кировский районный суд Иркутска арестовал на два месяца мэра Катангского района Сергея Чонского. Об этом 7 ноября сообщила прокуратура Иркутской области.

«Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения. Кировский районный суд Иркутска с учетом позиции прокурора заключил 57-летнего мужчину под стражу до 3 января 2024 года включительно», — сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отметили, что Чонский получал от предпринимателей денежное вознаграждение за предоставление им преимуществ на аукционах, проводившихся на территории Катангского района, и последующее заключение договоров на поставки топлива. Общая сумма взяток составила 4,7 млн рублей.

Накануне, 6 ноября, следственный комитет (СК) России заявил, что в отношении Чонского возбуждено уголовное дело по факту получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ведомство также сообщило о задержании чиновника.

Ранее, 20 октября, бывшего мэра Тулуна в Иркутской области Юрия Кариха заключили под стражу на один месяц 15 суток. Ему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он приобрел права на две квартиры стоимостью более 4 млн рублей, предназначенные для переселения граждан из аварийного жилья после паводка в 2019 году.

Обвинение по этой же статье также предъявлено еще пяти фигурантам, в том числе бывшему председателю комитета управления муниципальным имуществом Тулуна. Исполняющим обязанности главы администрации города был назначен заместитель мэра городского округа Андрей Нижегородцев.