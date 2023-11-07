Карта спецоперации на Украине 7 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 7 ноября можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что за сутки на купянском направлении подразделения ВС РФ нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 160 военнослужащих, два автомобиля.

На краснолиманском направлении отражена атака сил Украины. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также орудие Д-30.

На донецком направлении ВС РФ отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике противника. Общие потери противника на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.

На южнодонецком направлении российские силы нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 70 бойцов, танк, две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Суточные потери ВСУ составили до 60 военных и три боевые бронированные машины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777, а также буксируемая гаубица М119 американского производства.

На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 527 самолетов, 254 вертолета, 8702 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 244 танка и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7001 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 064 единицы специальной военной автомобильной техники.