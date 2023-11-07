Суд арестовал боксера Иванова по делу о стрельбе у ресторана в центре Москвы
Замоскворецкий суд арестовал чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова, обвиняемого по делу о стрельбе у ресторана в центре Москвы. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Иванову Н.Ю. <...> и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — огласила решение судья Лариса Семенова.
Во время судебного заседания Иванов заявил, что расстроен произошедшим инцидентом и выразил готовность оплатить лечение пострадавшим.
О стрельбе в заведении на Шлюзовой набережной стало известно 5 ноября. Позднее в прокуратуре столицы сообщили, что злоумышленник задержан, им оказался российский боксер Иванов.
Как рассказал «Известиям» один из очевидцев стрельбы, изначально стрелявший вступил в конфликт с одним из посетителей заведения, а затем начал перепалку с охранниками. После этого злоумышленник сходил в автомобиль за пистолетом и открыл стрельбу по охранникам ресторана.
В отношении Иванова правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Она отметила, что в ходе потасовки из травматического оружия были ранены четверо оппонентов спортсмена.
Ранее Иванов уже становился участником конфликта. В ноябре 2020 года «Спорт-Экспресс» сообщал, что боксер, возвращаясь на поезде с соревнований в Ульяновске, в состоянии алкогольного опьянения повздорил с боксером Бассиром Мирсиябовым. Последний попал в реанимацию.