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Южная группировка войск отразила семь атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны: Южная группировка войск отразила семь атак ВСУ на донецком направлении
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 7 ноября сообщили в Минобороны России.

Противник был поражен в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Общие потери противника на данном направлении составили до 245-ти военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины. На южно-донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой народной республики», — добавили в российском оборонном ведомстве.

На данном направлении противник потерял до 70-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил (ВС) России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105-ти районах.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета Су-27 и МиГ-29 в зоне проведения спецоперации. Были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено, в частности, 527 самолетов противника, 254 вертолета, 8702 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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