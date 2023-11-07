СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Петербурге
В Санкт-Петербурге организована проверка по факту гибели двух человек при пожаре в хозпостройке. Об этом сообщает ГСУ СКР по городу.
Пожар произошел в ночь на 7 ноября на территории возле одного из домов по Екатерининскому проспекту. Загорелась хозяйственная постройка площадью 20 кв. м.
Как уточняет телеканал «78», полностью огонь удалось потушить к утру. На месте были обнаружены тела двух погибших человек, телеканал предполагает, что это могут быть люди без определенного места жительства.
По факту гибели людей СК организовал проверку, в рамках которой будут проведены необходимые экспертизы. Все обстоятельства устанавливаются.