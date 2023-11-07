В 2023 году россияне выезжали за рубеж на 50% чаще

Российские туристы с января по сентябрь текущего года совершили 7 млн туристических поездок за рубеж, что на 50% больше, чем в 2022 году. Как сообщает 7 ноября Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ РФ, общее число зарубежных поездок выросло на 20,5% и составило 21 млн.

«Россияне с января по сентябрь совершили 7,06 млн зарубежных поездок с целью туризма, что на 50,2% больше, чем за тот же период 2022 года (4,7 млн), но вдвое меньше, чем в допандемийном 2019 (14,08 млн). Общее число выездов за рубеж со всеми целями с января по сентябрь составило 21 млн. Это на 23% больше, чем за первые девять месяцев 2022 года (17,1 млн)», — говорится в сообщении.

При этом пока показатели выездного туризма всë же далеки от допандемийного уровня. Так, в 2019 году число турпоездок за рубеж за первые три квартала составляло 14,08 млн, а выезд со всеми целями — 35,2 млн.

Тройка лидеров-стран по посещению не изменилась с 2022 года: это Турция (3,4 млн поездок), ОАЭ (922,6 тыс.) и Египет. (739,2 тыс.). А вот в топ-10 произошли изменения. По данным РСТ, в лидеры вернулись Таиланд (519,7 тыс.) и Китай (135,9 тыс.), а выпали из «десятки» — Мальдивские острова и Сербия. Кроме того, впервые в список предпочтительных россиянами направлений для туризма вошла Куба (93,9 тыс.).

Также сохранили свои позиции в топ-10 входившие в рейтинг в прошлом году страны СНГ — Армения (335,9 тыс.), Узбекистан (121,9 тыс.), Азербайджан (116,9 тыс.) и Казахстан (113,3 тыс.). А Киргизия выпала из списка, опустившись на 13-е место. Как пояснили в союзе туриндустрии, рост показывают те страны, куда выполняются прямые рейсы из России.

Ранее, 1 ноября, в РСТ сообщили, что укрепление рубля влечет за собой снижение цен на туры и авиабилеты за рубеж, а также повышает интерес к поездкам в другие страны. Как отметил вице-президент РСТ Дмитрий Горин, текущий курс — комфортный уровень для международных путешествий. Для массового туризма психологический барьер по доллару — 100 рублей, по евро — 110. В премиальном туризме гораздо менее чувствительно реагирует на такую разницу, но значительная часть путешественников выбирают бюджетный отдых.

До этого, 14 сентября, сообщалось, что, согласно исследованию «Росгосстраха» и Travelata.ru, самые популярными направлениями для путешествий россиян стали такие страны, как Турция, Россия, Египет и Италия. При этом большинство туристов в этом году путешествовали парами, без детей (63% респондентов), еще 16% предпочитали отдыхать с семьей и детьми, а 12% отдыхали одни.