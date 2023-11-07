Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал боксера Иванова по делу о стрельбе у ресторана в центре Москвы
Мир
ХАМАС разрешило покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» гражданам ряда стран
Мир
Генпрокурор РФ встретился с коллегами из стран — членов ШОС
Мир
Торговый центр в Берлине обвинил российских хакеров в кибератаке
Мир
Bloomberg сообщило о рекомендации ЕК начать переговоры о приеме Украины в ЕС
Мир
Брюс Уиллис не узнал свою бывшую жену Деми Мур из-за развития деменции
Мир
На Западном берегу Иордана с 7 октября силовики задержали 870 членов ХАМАС
Наука и техника
Российская орбитальная станция после запуска сможет работать до 50 лет
Общество
Росавиация допустила рост пассажиропотока в 2024 году до 104 млн человек
Общество
Олег Царёв дал первые комментарии после покушения
Политика
Политолог допустил государственный переворот на Украине
Недвижимость
Bloomberg сообщило о падении интереса россиян к недвижимости в Дубае
Общество
Выставку «Россия» на ВДНХ за первые три дня посетило почти 450 тыс. человек

В 2023 году россияне выезжали за рубеж на 50% чаще

РСТ: россияне в 2023 году выезжали в турпоездки за рубеж на 50% чаще
0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские туристы с января по сентябрь текущего года совершили 7 млн туристических поездок за рубеж, что на 50% больше, чем в 2022 году. Как сообщает 7 ноября Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ РФ, общее число зарубежных поездок выросло на 20,5% и составило 21 млн.

«Россияне с января по сентябрь совершили 7,06 млн зарубежных поездок с целью туризма, что на 50,2% больше, чем за тот же период 2022 года (4,7 млн), но вдвое меньше, чем в допандемийном 2019 (14,08 млн). Общее число выездов за рубеж со всеми целями с января по сентябрь составило 21 млн. Это на 23% больше, чем за первые девять месяцев 2022 года (17,1 млн)», — говорится в сообщении.

При этом пока показатели выездного туризма всë же далеки от допандемийного уровня. Так, в 2019 году число турпоездок за рубеж за первые три квартала составляло 14,08 млн, а выезд со всеми целями — 35,2 млн.

Тройка лидеров-стран по посещению не изменилась с 2022 года: это Турция (3,4 млн поездок), ОАЭ (922,6 тыс.) и Египет. (739,2 тыс.). А вот в топ-10 произошли изменения. По данным РСТ, в лидеры вернулись Таиланд (519,7 тыс.) и Китай (135,9 тыс.), а выпали из «десятки» — Мальдивские острова и Сербия. Кроме того, впервые в список предпочтительных россиянами направлений для туризма вошла Куба (93,9 тыс.).

Также сохранили свои позиции в топ-10 входившие в рейтинг в прошлом году страны СНГ — Армения (335,9 тыс.), Узбекистан (121,9 тыс.), Азербайджан (116,9 тыс.) и Казахстан (113,3 тыс.). А Киргизия выпала из списка, опустившись на 13-е место. Как пояснили в союзе туриндустрии, рост показывают те страны, куда выполняются прямые рейсы из России.

Горячие туры: куда едут россияне на ноябрьские праздники
Конфликт на Ближнем Востоке не повлиял на планы большинства путешественников

Ранее, 1 ноября, в РСТ сообщили, что укрепление рубля влечет за собой снижение цен на туры и авиабилеты за рубеж, а также повышает интерес к поездкам в другие страны. Как отметил вице-президент РСТ Дмитрий Горин, текущий курс — комфортный уровень для международных путешествий. Для массового туризма психологический барьер по доллару — 100 рублей, по евро — 110. В премиальном туризме гораздо менее чувствительно реагирует на такую разницу, но значительная часть путешественников выбирают бюджетный отдых.

До этого, 14 сентября, сообщалось, что, согласно исследованию «Росгосстраха» и Travelata.ru, самые популярными направлениями для путешествий россиян стали такие страны, как Турция, Россия, Египет и Италия. При этом большинство туристов в этом году путешествовали парами, без детей (63% респондентов), еще 16% предпочитали отдыхать с семьей и детьми, а 12% отдыхали одни.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023