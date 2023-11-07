Обыски прошли у замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова, он задержан
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов был задержан во вторник, 7 ноября, на территории республики. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Утром у Исмаилова прошли обыски на работе и по месту жительства, рассказали источники ТАСС в силовых структурах. Причина его задержания не называется.
Ранее, 29 октября, в Дагестане у аэропорта Махачкалы произошли беспорядки. Их участники пришли к аэропорту с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины.
В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала. В результате происшествия пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. После беспорядков было задержано более 200 человек.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного дела и поручил руководителю регионального управления СК Дмитрию Беляеву установить участников и обстоятельства произошедшего.