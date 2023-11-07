«Народный фронт» и движение «Здоровое Отечество» передали ВС РФ 55 пикапов

«Народный фронт» совместно с общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество» в Ростове-на-Дону передал военнослужащим 55 пикапов во вторник, 7 ноября.

В пресс-релизе «Народного фронта» отмечается, что это одна из самых крупных партий автомобилей «с конвейера», которые движение отправляло в зону боевых действий.

«Пикапы пойдут сразу на ЛБС (линия боевого соприкосновения), где они просто необходимы, к ним и ПТУР (противотанковые управляемые ракеты) можно прикрутить, и раненых на них эвакуировать, и делать всё то, что требуется в повседневной боевой работе», — объяснил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Кроме того, он добавил, что «Народный фронт» уже передал в зону спецоперации около 600 машин. По мнению Кузнецова, к концу года их количество может достичь тысячи. Член центрального штаба «Народного фронта», военный корреспондент Ирина Куксенкова обратила внимание на то, что все машины уже приспособлены для зимнего периода, поэтому техника будет «эффективно выполнять боевые задачи». В пресс-релизе также говорится, что пикапы просты в эксплуатации, а также мобильны в условиях абсолютного бездорожья.

«Эти автомобили пойдут в основном в стрелковые полки, они сейчас как никогда нужны на передовой — не везде можно проехать «Уралами», а пикапы спокойно проезжают по полям, посадкам, бездорожью, чернозему, которого очень много у нас в ДНР. Сейчас осень, распутица, более крупные машины будут вязнуть, а эти — самое то», — указал заместитель командира полка «Апостол» Юрий Гагарин.

До этого, 6 ноября, члены «Народного фронта» в рамках сбора для военных медиков проекта «Всё для Победы!» передали врачам на марьинское и авдеевское направления в зону спецоперации новые улучшенные эвакуационные тележки. Кроме того, волонтеры доставили в зону спецоперации также квадроциклы с мотоприцепом для перевозки раненых.