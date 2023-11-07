Туристы из Мурманска столкнулись с проблемой возврата денег за отмененные туры

Более 150 туристов из Мурманска не могут вернуть деньги за туры в Анталью, сорванные из-за отмены полетной программы компании IZI Tour. По предварительным оценкам, общая сумма ущерба превышает 7 млн рублей. Об этом сообщил во вторник, 7 ноября, Российский союз туриндустрии (РСТ).

«Ассоциация туристических предприятий Мурманской области направила президенту РСТ Илье Уманскому письмо с просьбой вмешаться в ситуацию с туроператором IZI Tour, который не возвращает турагентствам средства за аннулированные туры. <…> Всего пострадало 156 человек, а каждый тур стоил от 100 тыс. до 200 тыс. рублей», — говорится на сайте союза.

В письме ассоциация сообщила, что московский туроператор IZI Tour отменил полетную программу из Мурманска в Анталью с 13 сентября. В результате туристы, купившие туры на более поздние числа, не смогли вылететь на отдых, а тем, кто на тот момент уже находился в Турции, пришлось приобретать билеты в Мурманск еще раз за свои деньги.

Они предъявили претензии своим турагентствам, которые обратились за компенсацией непосредственно к IZI Tour. Но, как отмечается, туроператор на запросы не ответил. В ассоциации добавили, что возмущены таким отношением.

«У других туроператоров программы также могут меняться, сокращаться, переноситься, но деньги туристам возвращают», — сказано в письме.

Отмечается, что юридическая служба РСТ уже занимается этой проблемой.

В начале ноября около 400 пассажиров авиакомпании «Россия» более 14 часов не могли вылететь с кубинского курорта Варадеро в Москву из-за задержки рейса. Сообщалось, что изначально задержка произошла по техническим причинам, а затем из-за окончания рабочего времени экипажа. Вернувшиеся после почти 15-часового ожидания и длительного перелета туристы отметили, что очень бы хотели, чтобы им возместили ущерб.