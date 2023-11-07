Мужчина погиб в ДТП на трассе Р-22 в Рязанской области
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Р-22 в Рязанской области. Водитель одной из легковушек погиб.
Авария произошла вечером 6 ноября на территории Ряжского района. По данным РИА «7 новостей», 49-летний водитель машины Honda Accord совершил столкновение с машиной Daewoo Nexia, которой управлял 55-летний житель Волгограда.
Водитель второго автомобиля от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.
В Приморском крае 24-летний мужчина за рулем Toyota Mark II не справился с управлением и допустил съезд машины в водоем. Водитель и его 23-летний пассажир скончались на месте.