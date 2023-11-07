Территорию у станции метро «Физтех» в Москве благоустроили уже на 60%

Благоустройство территории около станции метро «Физтех» в Москве выполнено уже на 60%. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, завершить все работы планируется к 2024 году. В ходе благоустройства главной целью является организовать удобные переходы и подъезды к станции, создать в этом районе комфортные условия для отдыха и занятий спортом.

«Обустраиваем для местных жителей и гостей пешеходную зону, оборудовали скейт-парк для молодого поколения, провели озеленение», — цитирует Бирюкова телеканал «360».

В частности, на месте заброшенной железной дороги обустроили пешеходные аллеи, а также расширили общую прогулочную площадь до 51,3 тыс. кв. м. Кроме того, был оборудован скейт-парк с зоной отдыха, а у входа на станцию разбили более 116 тыс. кв. м газона. Весной планируется высадка порядка 520 деревьев и кустарников.

В настоящее время специалисты монтируют опоры освещения. У станции установят свыше 50 энергоэффективных фонарей и около 180 уличных торшеров. Кроме того, для пассажиров общественного транспорта оборудуют пять новых остановок. Также специалисты обновили свыше 62,9 тыс. кв. м асфальта на проезжей части и увеличили число парковочных мест, пишет РИАМО.

Работы ведутся на прилегающем к дублеру Дмитровского шоссе участке улицы Заболотье, улице Летчика Спирина, бульваре Академика Ландау, дублерах Дмитровского шоссе и участке Челобитьевского шоссе, уточняет ИА «Регнум».

Станция «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии наряду со станциями «Яхромская» и «Лианозово» была открыта 7 сентября. Как уточняет Life.ru, это разгрузит наземный городской пассажирский транспорт, следующий транзитом в сторону центра города, и снизит автомобильный трафик на Дмитровском шоссе.

Прокладывать новый участок ветки начали в 2019 году. Линия в 5,8 км от «Селигерской» до «Физтеха» проходит вдоль Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы, отмечает телеканал «Звезда».

Также в сентябре мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году будут благоустроены территории около 60 транспортных объектов города. По словам мэра, там, где возможно, будут оборудованы детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак, установлены столы для пинг-понга и шахмат, сообщает агентство городских новостей «Москва».