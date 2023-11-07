Два человека погибли при опрокидывании авто в водоем в Приморье
В Хасанском районе Приморского края в результате съезда авто с дороги с последующим опрокидывание в водоем погибли 23-летний и 24-летний мужчины. Об этом региональное УМВД России по региону сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла 6 ноября на 166-м км автодороги Раздольное – Хасан. Предварительно установлено, что 24-летний водитель легкового автомобиля Toyota Mark II не справился с управлением. Машина вылетела с дороги в кювет и опрокинулась в водоем.
Автомобилист и его 23-летний пассажир погибли на месте ДТП. Как уточняет ИА PrimaMedia, известно, что водитель никогда не проходил обучения на право управления транспортными средствами, водительские права у него отсутствуют.
По факту смертельной автокатастрофы правоохранительные органы начали проверку. Все обстоятельства устанавливаются.
В воскресенье, 5 ноября, три человека погибли в ДТП в Красноярске. Легковая Lada Priora, которая была на летней резине, врезалась в пассажирский автобус.