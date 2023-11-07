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ХАМАС разрешило покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» гражданам ряда стран

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Палестинское движение ХАМАС разрешило гражданам иностранных государств и людей с двойным гражданством покинуть территорию сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Об этом 7 октября сообщило ТАСС со ссылкой на заявление пограничной службы анклава.

«Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП «Рафах» 7 ноября», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В списках числятся граждане Великобритании, Канады, Молдавии, Румынии, Филиппин, Украины, Франции и ФРГ, всего — минимум 603 человека.

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Днем ранее КПП «Рафах» был открыт для прохода иностранцев и египтян, чьи имена внесены в списки от 1 ноября. Также в тот день посол Палестины в РФ Абдель Хафис Нофаль заявил, что единственный КПП между Египтом и сектором Газа «Рафах» обстреливается в ночные часы. Подробностей обстрела дипломат не привел.

За день до этого сообщалось, что эвакуация немцев из сектора Газа через КПП происходит крайне медленно. Люди уже несколько дней ждут разрешения на выход из анклава. Так, в пятницу, 3 ноября, эвакуироваться через пункт «Рафах» смогли лишь 30 граждан ФРГ. Всего же эвакуации ожидает около 7 тыс. иностранных граждан.

КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открылся для эвакуации иностранных граждан 1 ноября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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