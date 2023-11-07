Зимний скоростной режим ввели на трассе М-4 в Липецкой области

С 7 ноября на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области начал действовать зимний скоростной режим. Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на «Автодор».

В целях обеспечения безопасности граждан при неблагоприятных погодных условиях скорость легковых автомобилей ограничили до 110 км/ч. Грузовики массой до 3,5 т могут передвигаться со скоростью до 90 км/ч.

Аналогичные ограничения на трассе вводятся в Воронежской области. В «Автодоре» напомнили, что в летний период легковые автомобили могут передвигаться со скоростью до 130 км/ч, грузовики — до 110 км/ч.

Ранее в этот день в Еврейской автономной области ограничили междугороднее движение пассажирского транспорта. Причиной стал снегопад с усилением ветра.