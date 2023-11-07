Торговый центр в Берлине обвинил российских хакеров в кибератаке

Торговый центр Kaufhaus des Westens в Берлине обвинил российских хакеров в совершении кибератаки. Об этом 7 ноября сообщила газета Bild.

Управляющий директор Михаэль Петерсхайм отметил, что атака состоялась вечером 3 ноября. После этого магазин испытывает сложности с работой IT-систем.

«К счастью, наши системы безопасности и оповещения смогли отразить атаку на очень ранней стадии, предприняв немедленные действия и значительно ограничить ее последствия», — заявил он.

Из-за произошедшего универмаг не принимает безналичную оплату. Руководство магазина не раскрыло, были ли похищены персональные данные клиентов. Ответственность за произошедшее оно возложило на хакерскую группировку Play, назвав ее российской.

Ранее, 4 сентября, группа из 16 пророссийских хакерских групп объявила о взломе ресурсов в рамках масштабной операции против «пособников украинских атак» на Россию. Из строя было выведено свыше 300 информационных ресурсов Польши и стран Балтии. Кроме того, была также взломана база данных МВД Латвии. В открытом доступе оказались переписка ведомства, сведения о сотрудниках и полиции, финансовые документы и графики отпусков.