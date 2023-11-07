Представителей молодого поколения подсчитали в Брянской области

В Брянской области доля молодых людей на начало 2023 года составляла 24,7% от общей численности населения. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на Брянскстат.

Данные появились накануне Всемирного дня молодежи, который отмечается 10 ноября.

Так, жителей региона в возрасте 14-19 лет насчитали 71,6 тыс., 20–24 года — 51,3 тыс., 25–29 лет — 59,8 тыс., а 30–35 лет — 102,3 тыс. Из них почти 51% — это юноши, а 49% — девушки.

Порядка 70% молодых людей по традиции заключают брак в возрасте до 36 лет. Судя по статистическим данным, современная молодежь сначала получает образование, трудоустраивается, и только потом — заводит семью.