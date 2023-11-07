Почти 1 млрд рублей выделят на строительство электроподстанции для ОЭЗ «Орел»
Корпорация развития Орловской области не оставляет попыток построить для особой экономической зоны «Орел» электроподстанцию. Объявлен поиск подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ и непосредственно строительства объекта. На эти цели выделят 999,9 млн рублей.
Как пишет ИА «Абирег» со ссылкой на материалы госзакупки, сначала планируется провести инженерные и геодезические работы, а также получить положительное заключение госэкспертизы и строительного надзора по проекту. После строительства подстанции подрядчик должен поставить туда оборудование. Он должен определить площадь застройки, мощность силовых трансформаторов и длину ЛЭП.
Заявки на участие в торгах принимаются до 20 ноября, а подвести итоги должны 23 ноября. Агентство отмечает, что это уже вторые торги по поиску подрядчика, объявленные орловской корпорацией развития. Ранее они не состоялись из-за отсутствия желающих участвовать в них.