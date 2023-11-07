Международный фестиваль городского искусства устроят в Калуге и Обнинске

В Калуге и Обнинске в 2024 году состоится международный фестиваль городского искусства. Презентация проекта прошла 6 ноября в Инновационном культурном центре. В ее разработке принимали участие региональный министр культуры и туризма Павел Суслов и главный архитектор Калуги Алексей Комов.

Предполагается, что в Калугу и Обнинск съедутся лучшие дизайнеры, художники и специалисты сферы креативных индустрий из разных стран мира. Они попробуют реализовать свои творческие идеи на городских объектах инфраструктуры. Так, на территории кампуса Калужского филиала МГТУ имени Баумана и на стене здания Театра юного зрителя появятся несколько новых муралов.

Газета «Весть» пишет, что фестиваль будет проходить в несколько этапов. Конкурсный отбор состоится в марте 2024 года в номинациях «Профессиональные художники» и «Любители». Мастера будут сами выбирать локацию для своего произведения.

Также в рамках фестиваля планируется провести реновацию пешеходного перехода в Обнинске, которой займется уличный художник Deonis Thekko.

Название будущего фестиваля пока не придумали. Выбрать предстоит из пяти вариантов: «Лица улиц», «Не в стенах дело», «Воздух», «Не/четная сторона», «Калуграфф».