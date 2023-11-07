Брюс Уиллис не узнал свою бывшую жену Деми Мур из-за развития деменции

Американский актер Брюс Уиллис не смог узнать свою бывшую жену, голливудскую актрису Деми Мур, из-за прогрессирующей деменции. Об этом сообщило издание Closer 3 ноября.

По его данным, состояние актера, звезды «Крепкого орешка» постепенно ухудшается из-за лобно-височной деменции.

Одна из дочерей Деми Мур опубликовала в соцсетях видеозапись встречи актрисы с бывшим мужем, на кадрах Уиллис обнял Мур и поцеловал в лоб. Позднее стало известно, что Мур оказалась «убита горем» после этой встречи, потому что Уиллис на самом деле не узнал ее, а сама она не понимала его реального состояния, пишет сайт kp.ru. Отмечается, что это может быть связано с тем, что актриса не входит в постоянное окружение Уиллиса, отмечает RT.

Деми Мур навестила Брюса Уиллиса в Италии, где актер проводил отдых. Они прожили в браке 13 лет, у них трое дочерей: Румер, Талулу Бэль и Скаут ЛаРу, сообщает НСН.

Недавно актера навестил его друг режиссер Гленн Гордон Кэррон и также рассказал, что Уиллис несколько минут не мог вспомнить его и почти потерял способность разговаривать. Коллега актера Сильвестр Сталлоне ранее отмечал, что из-за проблем со здоровьем Уиллис «переживает трудные времена», пишет ИА «Регнум».

Лобно-височная деменция — неизлечимое заболевание, из-за которого постепенно ухудшаются и теряются когнитивные способности человека. Этот диагноз поставили актеру в феврале 2023 года. Сначала у него ухудшилась память, из-за чего он перестал сниматься в кино, отмечает телеканал «Звезда». Теперь же, из-за того что болезнь прогрессирует, он не узнает своих близких.

Также пострадала речь и слух, отмечает Pravda.Ru. 68-летний актер практически не понимает, где он и с кем находится.