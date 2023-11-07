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Обновленную модельную библиотеку открыли в Тверской области

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В Рамешках Тверской области открыли обновленную модельную детскую библиотеку. Благодаря обновлению учреждение теперь располагает новыми технологическими возможностями. Это позволит сделать учебный процесс более интерактивным, развить у детей интерес к чтению.

По словам заведующей детским филиалом Ольги Алпашаевой, которые приводят «Тверские ведомости», книжные фонды пополнили свежими изданиями, соответствующими современным потребностям и интересам юных читателей.

Ранее сообщалось об открытии новой модельной библиотеки в Торжокском районе Тверской области. Ее создали на базе Высоковской сельской библиотеки в рамках национального проекта «Культура». В ней появилась комфортная мебель, компьютеры и интерактивное оборудование. Также в библиотеке был обновлен книжный фонд.

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