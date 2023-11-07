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На Западном берегу Иордана с 7 октября силовики задержали 870 членов ХАМАС

С 7 октября на Западном берегу Иордана были задержаны 870 членов ХАМАС
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mohammed Nasser
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Израильские спецслужбы с 7 октября задержали на Западном берегу реки Иордан 1350 палестинцев, 870 из которых являются активистами движения ХАМАС. Об этом 7 ноября сообщила армейская пресс-служба.

«По данным на настоящий момент, с начала военных действий [7 октября] 1350 разыскиваемых лиц были задержаны по всей Иудее и Самарии, 870 из них связаны с террористической организацией ХАМАС», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Так, в пресс-службе добавили, что в ходе рейдов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Западном берегу был обнаружен «ряд фугасов и готовых к использованию взрывных устройств, предназначенных для проведения атак на военных». В южной части Западного берега израильские военнослужащие нашли и конфисковали «пять токарных станков, которые использовались для производства оружия».

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Ранее в этот день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о взятии за прошедшие сутки под свой контроль опорного пункта палестинского движения ХАМАС на севере Газы. В ведомстве уточнили, что на занятых позициях были обнаружены противотанковые ракеты и пусковые установки для них, а также оружие и различные разведывательные материалы.

Также в этот день ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил об ожесточенных столкновениях ЦАХАЛ с силами движения ХАМАС на юге Газы. В публикации добавили, что израильские силы пытаются продвигаться в Тель-аль-Хаве.

До этого более 200 человек погибли в секторе Газа после ударов ЦАХАЛ в ночь на 6 ноября. Тогда же представители израильской армии сообщали о поражении за сутки 450 военных объектов ХАМАС и взятии под свой контроль военного лагеря палестинского движения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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