Разработан ресурс для проверки правописания на удмуртском языке

В Удмуртии запустили сайт по проверке правописания на удмуртском языке «Янгыштэк». На русский язык название переводится как «Без ошибки».

Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на портал цифровизации удмуртского языка «Удмурт диджитал», проект реализовали при участии программистов из Башкирии. Алгоритм работает на основе заранее прописанных правил, взятых из библиотеки Hunspell. В создании сервиса принимали участие культуртрегеры удмуртского языка Егор Лебедев, Виталий Пронин и Гриша Григорьев.

В окно для ввода текста предлагают написать удмуртское слово. Если оно с ошибкой, система подчеркивает его красной линией. После этого необходимо навести на него курсор и нажать. Тогда сервис предложит варианты грамотного написания.

В конце сентября сообщалось, что Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН получил свидетельство о госрегистрации Национального корпуса удмуртского языка. Речь идет об информационно-справочной системе, которая основана на собрании удмуртских текстов в электронном виде. Система размещена в интернете.