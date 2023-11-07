Найден поджигатель 80 рулонов сена под Омском

В Тарском районе Омской области полиция раскрыла поджог 80 рулонов сена. В совершении преступления подозревают 35-летнего ранее судимого местного жителя.

Инцидент произошел в селе Коренево. Потерпевшая сторона оценила ущерб от действий поджигателя в 113,1 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Мужчине грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ранее, 1 ноября, сообщалось о пожаре в кафе на Первомайском бульваре за Театром драмы имени Волкова в Ярославле. Площадь горения составила 50 кв. м. За медицинской помощью обратилась одна пострадавшая, ее состояние классифицировалось как средней тяжести. Позже стало известно, что причиной пожара был поджог.