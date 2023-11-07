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Чемпиона Европы по боксу Иванова доставили в суд за стрельбу в центре Москвы

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Фото: СЭ/Александр Федоров
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Мастер спорта по боксу, обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата Европы Никита Иванов 7 ноября доставлен в Замоскворецкий суд в Москве, где ему будет избрана мера пресечения за стрельбу в баре у метро «Павелецкая».

В суде обвиняемый заявил, что расстроен произошедшим инцидентом и готов оплатить лечение пострадавшим от его действий.

«Я очень расстраиваюсь, что из-за меня эти ребята пострадали, я оплачу им всë лечение. <…> Они меня и мою девушку оскорбляли, на что я сделал замечание, а дальше понеслось», — рассказал он в ходе заседания.

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О стрельбе в заведении на Шлюзовой набережной стало известно 5 ноября. Позднее в прокуратуре Москвы сообщили, что злоумышленник задержан. Как выяснилось, стрельбу в ресторане открыл чемпион Европы по боксу Никита Иванов.

Как рассказал «Известиям» один из очевидцев стрельбы, изначально стрелявший вступил в конфликт с одним из посетителей заведения, а затем начал перепалку с охранниками. После этого злоумышленник сходил в автомобиль за пистолетом и открыл стрельбу по охранникам ресторана.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») в отношении Иванова, который устроил стрельбу у ресторана в центре столицы. Она отметила, что в ходе потасовки из травматического оружия были ранены четверо оппонентов спортсмена.

Ранее Иванов уже становился участником конфликта. В ноябре 2020 года «Спорт-Экспресс» сообщал, что боксер, возвращаясь на поезде с соревнований в Ульяновске, в состоянии алкогольного опьянения повздорил с боксером Бассиром Мирсиябовым. Последний попал в реанимацию.

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