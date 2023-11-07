Кабель связи «Ростелекома» получил повреждения в Финском заливе, идет ремонт

Российский кабель связи «Балтика» поврежден в Финском заливе, проводится ремонт, сообщило 7 ноября финское издание Yle со ссылкой на Министерство труда и экономики Финляндии.

Кабель «Балтика» соединяет Санкт-Петербург и Калининград, его часть проведена через экономические зоны Финляндии и Швеции. По ряду данных, кабель связи мог быть поврежден примерно в то же время, что и газопровод Balticconetor. Но точного подтверждения этому нет.

Восстановление кабеля началось 6 ноября, работы проводит профильное судно «Спасатель Карев». На устранение повреждений потребуется примерно 10 дней.

В «Ростелекоме» сообщили, что повреждение российского кабеля не отразилось на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям Калининградской области.

«Связь в Калининградской области с остальной территорией России функционирует в штатном режиме, а сама авария на подводной волоконно-оптической линии связи от Кингисеппа до Калининграда не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям в области», — говорится в комментарии компании.

Передача данных организована по наземным маршрутам, кроме того, существуют резервные спутниковые каналы связи, добавили в «Ростелекоме».

По данным компании, кабель связи повредился 7 октября 2023 года в 23:30 мск. Место его повреждения находится на расстоянии 28 км от поврежденного 8 октября участка газопровода Balticconnector.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 7 ноября отметил, что в Кремле не обладают информацией по данному вопросу и порекомендовали обратиться в Минсвязи, отметив, что «это больше правительственная тема».

Ранее, 8 октября, подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за утечки. 11 октября представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода.