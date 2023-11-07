Погодный рекорд 17-летней давности повторился в Екатеринбурге

В Екатеринбурге повторился погодный рекорд, установленный в 2006 году. 6 ноября максимальная температура днем составила +8,9 градуса. Такой же она была и 17 лет назад.

Как пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на метеоролога Алексея Пулина, среднесуточная температура была на 1,6 градуса выше нормы. Ночной минимум составил +6 градусов.

Ранее стало известно, что температура воздуха в Москве повысилась примерно до +13 градусов утром 1 ноября, побив рекорд 1934 года на 1,5 градуса.