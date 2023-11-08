9 ноября — День образования спецназа Росгвардии: история и традиции

Ежегодно 9 ноября в России отмечают День образования спецназа Росгвардии. Праздник также известен как День Специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) и приурочен к созданию первого отряда милиции специального назначения в нашей стране. О том, когда появилось подразделение и как проходят торжества в 2023 году, читайте в материале «Известий».

День образования спецназа Росгвардии — 2023: история праздника

Первые отряды полицейского спецназа появились в конце 1978 года. Именно в этот день, 9 ноября, в Москве был создан первый отдел милиции специального назначения. Его задачей было обеспечение безопасности в ходе подготовки и проведения летних Олимпийских игр 1980-го года. После завершения игр МВД решило, что подразделение может быть задействовано и для выполнения других задач.

Особенно это стало актуально после распада СССР, когда страна погрузилась в хаос и бандитский беспредел. Тогда, в феврале 1992 года, на базе уже существовавших отрядов милиции специального назначения был создан Отдел тактических операций. В том же году его переименовали в Специальный отряд быстрого реагирования — СОБР.

В 2002 году согласно приказу МВД России СОБРы были вновь реорганизованы в отряды милиции специального назначения. Но в 2012 году в связи с реформой органов внутренних дел и переименованием «милиции» в «полицию» за подразделением окончательно утвердилось его сегодняшнее название.

Сам же праздник был учрежден в 2004 году. С тех пор он отмечается каждый год в фиксированную дату. В 2023 году она выпадает на четверг.

День образования спецназа Росгвардии — 2023: задачи

Изначально подразделение было в составе Главного управления по организованной преступности (ГУОП) МВД. С 2016 года оно находится в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии — Росгвардии.

Основной задачей отрядов СОБР, как и его предшественников, является борьба с организованной преступностью. Еще одно направление деятельности — пресечение незаконного распространения оружия и наркотиков, а также борьба с терроризмом и экстремизмом.

Бойцов СОБР не учат ни в одном вузе страны. В отряды отбираются физически подготовленные молодые люди, прошедшие службу в рядах Вооруженных сил РФ. Свои боевые навыки они приобретают исключительно на практике. Без их участия не проходила практически ни одна антитеррористическая операция в Дагестане, Чечне, Ингушетии и других регионах России. Отряды также регулярно участвуют в международных учениях Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и специальной военной операции в Донбассе.

День образования спецназа Росгвардии – 2023: как отмечают

К празднику часто приурочены профессиональные мероприятия, на которых бойцы подразделения демонстрируют навыки по обезвреживанию и задержанию преступников, оттачивают мастерство при условном захвате жилых и административных зданий с использованием альпинистского снаряжения и транспорта. Лучших сотрудников награждают премиями и высокими государственными наградами.

Одной из основных отличительных черт специальных подразделений является сплоченность, коллективизм и братство. Поэтому в знаменательную дату не забывают о ветеранах спецназа и членах их семей. В праздник им вручают цветы и памятные подарки.

К этому дню в разных городах проходят выставки вооружений и экипировки, а на телевидении выходят сюжеты, рассказывающие об истории образования отряда.

День образования спецназа Росгвардии – 2023: интересные факты

На сегодняшний день в России насчитывается несколько десятков отрядов СОБР. Некоторые из них имеют собственные названия — «Булат», «Гранит» или «Рысь». Их состав весьма разнообразен. Так, в составе последнего, например, присутствуют бойцы с квалификацией промышленных альпинистов. В других отрядах несут службу боевые пловцы, парапланеристы, саперы, снайперы и специалисты по переговорам. Все сотрудники СОБР имеют звания не ниже младшего лейтенанта полиции.

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