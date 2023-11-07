Обыски прошли у замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова, он задержан
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, сообщили во вторник, 7 ноября, в силовых структурах республики.
Там добавили, что дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски, передает ТАСС.
Причина задержания в настоящее время уточняется.
Ранее, 29 октября, в Дагестане у аэропорта Махачкалы произошли беспорядки. Их участники пришли к аэропорту с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала. В результате происшествия пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного дела и поручил руководителю регионального управления СК Дмитрию Беляеву установить участников и обстоятельства произошедшего.
После беспорядков было задержано более 200 человек.