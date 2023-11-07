Пешеходные переходы Тобольска отремонтируют за 14 млн рублей

В Тобольске Тюменской области объявили конкурс по поиску подрядчика, который за 14 млн рублей отремонтирует 11 пешеходных переходов к середине декабря. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Исполнитель должен привести в нормативное состояние дорожные знаки, пешеходные переходы и светофорные объекты в исторической части города в соответствии с проектом организации дорожного движения. Кроме того, исполнитель смонтирует и подключит соответствующее оборудование, уточняет ИА «Ура.ру».

Ранее сообщалось, что власти Тобольска планируют потратить 10,3 млн рублей на уличные туалеты. Срок действия контракта — начало декабря 2024 года по конец ноября 2024 года.