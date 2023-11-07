Создание кампуса «Бауманки» завершат в 2024 году
Строительство современного кампуса Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана планируется завершить в 2024 году. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Градоначальник также опубликовал видео о ходе строительства кампуса «одного из старейших инженерных вузов страны». В нем говорится, что новый учебный кампус будет создан для 31 тыс. студентов. На данный момент общая готовность комплекса составляет 50%. До конца 2023 года в планах завершить строительные работы в многофункциональном библиотечном корпусе и исследовательском центре, сообщает телеканал «360».
Также продолжается строительство центрального кластера, в частности комплекс общежитий готов на 50% и 75%. Работы ведутся в ускоренном режиме, отмечает агентство городских новостей «Москва».
В середине октября завершилось комплексное благоустройство улиц и переулков студенческого квартала МГТУ имени Баумана, уточняет РИАМО. По словам Собянина, оно стало одним из самых крупных проектов создания качественной городской среды в 2023 году. Работы завершили еще до окончания строительства новых корпусов вуза, отмечает «Москва 24».
В сентябре Собянин открыл два новых здания МГТУ имени Баумана: дворец технологий и технологический корпус.
В августе закончили строительство многофункционального научно-образовательного корпуса на 2-й Бауманской улице. Там возвели пятиэтажное здание площадью 20 тыс. кв. метров. В нем расположатся семь кафедр университета, а также лаборатории и административные пространства, отмечает сайт aif.ru.
В декабре 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана. Открыты были биотехнологический центр и центр транспортного инжиниринга. По словам мэра, остальные корпуса будут построены в соответствии с графиком, пишет сайт kp.ru.