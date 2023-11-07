Каникулы продлили в трех селах Пензенской области из-за кори
В трех селах Пензенской области продлили школьные каникулы из-за случаев заболевания корью. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на министерство образования региона.
Очаги кори обнаружены в селах Лебедевка и Ивановка в Пензенском районе. Кроме того, контактные лица проживают в Воскресеновке. В минздраве считают, что инфекция распространилась через школы. Первые заболевшие заразились во время массового мероприятия в Лебедевке. По данным за 3 ноября, в стационаре находились 12 человек, еще трое проходили амбулаторное лечение.
В населенных пунктах школьные каникулы продлили на неделю. Ситуация находится на контроле Минздрава и Роспотребнадзора. Решение о необходимости введения дополнительных каникул будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации. Остальные школы региона работают в обычном режиме.
В сентябре вспышка кори была зарегистрирована в Арзамасском районе Нижегородской области. Заболевание подтвердили у 93 человек.