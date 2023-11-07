Захарова высказалась о заявлении Израиля по поводу применения ядерного оружия

Слова израильского министра по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о вероятности нанесения ядерного удара по сектору Газа вызывают ряд вопросов. Об этом заявила 7 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вопрос номер один — получается, мы слышим официальное заявление о наличии ядерного оружия (у Израиля. — Ред.)?» — сказала она в эфире «Соловьев LIVE».

Помимо этого Захарова задалась вопросом, почему на подобные слова не отреагировали профильные международные организации, такие как МАГАТЭ.

Ранее, в начале ноября, израильский министр Амихай Элияху назвал применение ядерного оружия в секторе Газа «одной из возможностей» развития конфликта. Власти и израильские политики осудили чиновника за высказывание.

В Госдепе США данное допущение назвали «абсолютно неприемлемым», а в ХАМАС — отражением практикуемого правительством и лидерами Израиля терроризма против палестинского народа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последней информации, число погибших в секторе Газа с начала конфликта составляет уже более 10 тыс. человек, пострадали более 26 тыс. человек. Со стороны Израиля погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.