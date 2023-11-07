Олег Царёв дал первые комментарии после покушения

Бывший депутат украинской Верховной рады Олег Царёв во вторник, 7 ноября, дал первые после совершенного на него покушения комментарии. О том, как восстанавливается после нападения, организованного украинскими спецслужбами, политик рассказал телеканалу «Первый Севастопольский».

Царёв сообщил, что чувствует себя хорошо, медики расценивают его состояние как удовлетворительное. В данный момент мужчина проходит реабилитацию в одном из госпиталей. Он рассказал, что в ходе расследования нападения на него уже задержаны первые фигуранты.

«Были задержания, возможно, еще будут. Я не имею права рассказывать подробности, но хочу сказать: очень сильно помогло то, что на работе были камеры, и показания сотрудников», — отметил Царёв.

Он добавил, что после покушения не собирается бояться террористов, и выразил уверенность, что все злоумышленники, совершившие это и другие преступления, понесут наказание.

«Террористов никто бояться не будет. Пусть они боятся. И рано или поздно им придется ответить за то, что они сделали — за покушения, за акты террора, за войну», — сказал он.

Покушение на Царёва было совершено в ночь на 27 октября. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в экс-депутата рады стреляли, он потерял много крови. Позднее в тот день стало известно, что в Царёва выстрелили дважды на территории санатория в Ялте, где он проживал. На момент прибытия «скорой» общественный деятель был без сознания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»).

31 октября ФСБ опубликовала кадры задержания и допроса координатора покушения. Мужчина признался, что был завербован Службой безопасности Украины в январе 2023 года для подготовки покушения на Царёва. В феврале устроился на работу в санаторий Кирова, чтобы собирать и передавать данные о передвижениях общественного деятеля.

2 ноября стало известно о задержании по данному делу жителя Ялты. Он был задержан по подозрению в слежке за экс-депутатом.

Царёв являлся депутатом Верховной рады Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, а также заместителем главы фракции Партии регионов в украинском парламенте. С июля 2014-го по май 2015 года занимал должность спикера парламента Новороссии, состоявшего из представителей Луганской и Донецкой народных республик.​​​​​