Два ребенка пострадали в ДТП с самокатом в Липецке
За минувшие выходные в Липецкой области в результате дорожных аварий пострадали 11 человек. В числе потерпевших — три ребенка.
Одна из аварий произошла 5 ноября на улице Жуковского. 31-летний водитель автомобиля Chevrolet допустил наезд на самокат с мальчиками 10 и 12 лет. Оба ребенка были доставлены в больницу и отпущены домой после оказания медицинской помощи. Об этом сообщает GOROD48.
Семимесячный ребенок получил травмы в ДТП на трассе в Елецком районе. Внедорожник GWM TАNK 500 под управлением 26-летнего водителя столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Всего в аварии пострадали пять человек.
За три дня сотрудники ГИБДД выявили больше 2,1 тыс. нарушений правил дорожного движения. 34 водителя привлекли к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Порядка 1,4 тыс. нарушений связаны с превышением скорости, выездом на встречную полосу. Зарегистрирована 61 авария без пострадавших.